EVITAR EL INCENDIO

Hoy hace justo un año Cataluña entraba de lleno en una espiral soberanista desenfrenada. Eran las 21.32 horas de aquel 6 de septiembre cuando, tras un tormentoso pleno de más de doce horas, la mayoría parlamentaria secesionista aprobaba la Ley del Referéndum y apretaba el botón de encendido del proceso rupturista con el Estado, con el resultado por todos conocido. Doce meses después, el president Torra insiste en un nuevo otoño caliente, aunque se hace difícil imaginar llegar de nuevo a aquel punto de ebullición que hizo explotar la caldera. En evitar incendios anda Pedro Sánchez. Desde Suecia, y sin aparente 'síndrome de Estocolmo, el presidente español mantuvo la firmeza aunque tendió de nuevo la mano del diálogo a Torra, que en vísperas de la Diada y el aniversario del referéndum del 1 de octubre sigue elevando el tono, aunque por ahora sin traspasar ninguna línea roja.

La tarea de Sánchez es complicada. Sabe que el PDeCAT tiene en su mano la tijera que puede cortar el fino hilo que sostiene a su Gobierno y precipitar el final de esta legislatura exprés, que el PSOE quiere exprimir como una naranja para situarse en la 'pole position' de las próximas elecciones generales. De peores situaciones ha salido vivo Sánchez, pero la actual coyuntura catalana no tiene buena pinta y el presidente deberá ser hábil al medir los tiempos. No tiene margen para influir en las decisiones judiciales sobre los líderes del procés, como reclaman los secesionistas, y de momento Torra y Puigdemont no le compran su referéndum de autogobierno.

Donde el presidente español sí tiene un aliado es en el lehendakari y el PNV, aunque para ello Moncloa debe regar más la planta de las transferencias pendientes. El líder de ERC, Oriol Junqueras, podría completar un triángulo posibilista con Sánchez y Urkullu para buscar una vía de escape para Cataluña, aunque su presencia en prisión complica esa alineación. En este sentido, fue significativo que el diputado republicano Joan Tardá considerara ayer «estúpido intentar imponer la independencia sin contar con el 50% no independentista». Toda una clave.