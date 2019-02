Una Europa con valores

Hace 61 años se inicio con el proyecto de la Unión Europea. Creo que paso a paso sigue siendo un logro. La UE constituye sin duda un avance en lo económico y en lo político, pero lo económico y lo político no lo son todo. Los valores éticos faltan o fallan en esta Europa nuestra que, a veces, da la impresión de ser una simple unión de mercaderes. Los valores de la verdad, de la justicia y de la solidaridad con frecuencia están ausentes en la vida de Europa. La Europa rica y unida (?) debe abrirse a la solidaridad con el Tercer Mundo. Solo una globalización solidaria puede vivificar Europa y apoyar justamente al Tercer Mundo, que se encuentra en una situación de subdesarrollo que pesa sobre sus habitantes y les impide poder vivir con dignidad. Ya sé que aún falta mucho por andar, sé que se han tenido que hacer recortes por la crisis, pero los países europeos siguen ofreciendo unos servicios públicos, en particular de educación y sanidad, que están bien. Sé que todo es mejorable. Creo que vamos por el buen camino. Una Europa más social y más justa la tenemos que ir haciendo por el camino de los derechos humanos, aunque el euroescepticismo vaya aumentando y de manera particular los partidos ultras. La Europa rica no puede dar la espalda a un Tercer Mundo empobrecido que solo puede recuperarse con su colaboración eficiente y solidaria. Deberíamos de tener en cuenta las palabras de Gandhi cuando a la pregunta sobre qué destruye al ser humano él respondió: «La política sin principios, la riqueza sin trabajo y los negocios sin moral».

:: JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA TOLOSA