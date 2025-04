Europa insuficiente

La crisis sanitaria, económica y social que asola a la UE no está encontrando hasta el momento la decidida respuesta unitaria que los ciudadanos del ... continente esperan de las instituciones y organismos que aglutinan la representación de los Estados miembros. La lucha contra esta pandemia mundial se proyecta en suelo europeo con un conjunto heterogéneo de medidas dispersas ausentes de la necesaria concertación. La diversidad del catálogo de decisiones implementadas hasta ahora va desde el confinamiento extremo de sus ciudadanos, y la hibernación de la actividad económica que protagonizan España o Italia, a periodos de cuarentena más o menos relajados de otros países como Alemania, Holanda, Austria o Suecia. En el extremo más opuesto, el presidente de Hungría, Viktor Orban, ha sido incluso capaz de aprobar la denominada 'ley del coronavirus' para aprovechar la oportunidad que le proporciona la crisis sanitaria con el fin de perpetuarse en el poder de forma indefinida. Este panorama europeo es un ejemplo paradigmático de falta de cohesión a la hora de afrontar una crisis sanitaria que exige una respuesta inequívocamente concertada. El recuento de personas infectadas, hospitalizadas y fallecidas en suelo europeo reclama mucho más que el acuerdo para un cierre selectivo de las fronteras entre Estados durante un mes. Las autoridades comunitarias se han limitado hasta el momento a poner parches, actuando a remolque de los acontecimientos, y trasladando a la ciudadanía una imagen de insuficiencia difícilmente conciliable con la contundencia que reclama una actuación eficiente para superar esta inédita crisis sanitaria. Esta descoordinación se extiende aún de una manera mucho más preocupante sobre las actuaciones que se necesitan activar de forma urgente en el ámbito económico y financiero.

La Comisión Europea acredita una lamentable insuficiencia para aglutinar las acciones dispersas de los diferentes gobiernos europeos. No parece que recurrir al Mede, el fondo de rescate creado en 2012 a raíz de la crisis de deuda soberana, para hacer frente a la crisis de liquidez más inmediata, sea la medicina que ahora mismo necesita la salud de la economía europea. Bruselas se ha competido a permitir máxima flexibilidad a los Estados en las reglas presupuestarias y en las ayudas públicas sin que el Pacto de Estabilidad vigente vaya a penalizarles. Pero ésta es una respuesta escasa, que no puede contrarrestar la voluntad del BCE de proceder a una inyección masiva de liquidez a los bancos, reforzando con 120.000 millones de euros la compra de deuda. La UE necesita activar un gran plan de reconstrucción de su economía y una actuación de esta magnitud requiere una concertación solidaria entre los países más ricos y los más necesitados. La postura mostrada hasta ahora por Alemania y Holanda, negándose a una mutualización del endeudamiento, además de ser insolidaria, constituye un riesgo preocupante para el fortalecimiento de la cohesión interna que necesita la UE para superar la crisis económica que deberá afrontar en un contexto agravado por el Brexit del Reino Unido. Europa necesita disponer de salud económica suficiente para seguir funcionando como un mercado común de compra y venta y esto no será posible sin un plan común de reconstrucción de su economía. Tras tres reuniones fallidas del Eurogrupo, la nueva cita prevista para mañana determinará si la UE de los Veintisiete decide espabilar a tiempo para no tener que escarmentar en el futuro.