¿De dónde sale esta gente?

Durante décadas nos tuvimos que acostumbrar a los gritos, las coacciones, las amenazas, las contramanifestaciones, las dianas, las caricaturas y el matonismo de una minoría ... envalentonada. Nos forzaron a acostumbrarnos a lo de «zipayos», «zuek faxistak, zarete terroristak», «PNV hiltzaile» o «PNV lotu txakurrak».

Podría pensarse que esta violencia de atosigamiento o de bullying político había desaparecido con el fin de ETA, pero, lamentablemente, no es así.

El verano pasado sufrimos un buen número de incidentes que prueban que este tipo de agresiones siguen existiendo. A veces adoptan formas sutiles e implícitas; y otras se ejercen de modo explícito y descarnado, particularmente, en Gipuzkoa, con casos como los de Beasain, Hernani, Azpeitia o Urnieta, por mencionar solo aquellos que han tenido alguna repercusión pública. Muchos otros se quedan en la penumbra del desconocimiento, como si fuesen algo privado que no afecta a la esfera social.

Si esta intimidación se sostiene en el tiempo es porque hay quien no quiere verlo o quien 'normaliza' o relativiza que, en nuestra pequeña sociedad, haya grupos que actúan como matones. O, digámoslo más claro, que actúan como fascistas, aunque se encapuchen de 'antifascistas'.

Se habla mucho del fascismo, pero ¿qué es un fascista? El que no respeta el pluralismo. En una definición menos sintética, alguien que intenta imponer a la mayoría su visión autoritaria y totalitaria por medio de la fuerza, el miedo o la coacción. ¿Y qué son los incidentes ocurridos en las localidades mencionadas? Actos sectarios de imposición por la fuerza, el miedo y la coacción, de una visión dogmática del mundo y la política.

Toda esta introducción sirve para contextualizar la inadmisible situación que se está viviendo en Urnieta; una situación que queremos denunciar. El pasado 25 de septiembre, en las fiestas de San Miguel, se celebró un concierto en el que grupos de jóvenes bien determinados profirieron gravísimos insultos sexistas y homófobos, así como manifestaciones ofensivas de odio contra el alcalde, Jorge Segurado, su mujer y su familia.

Nada de lo ocurrido tuvo eco en ningún informativo de EITB. A diferencia de la cobertura mediática que mereció el ataque al hermano de un referente de EH Bildu – absolutamente condenables ambas situaciones–, ningún medio de los que crean opinión abrió tertulias ni portadas con lo acontecido en los sanmigueles de Urnieta.

El Ayuntamiento de Urnieta intentó consensuar una declaración institucional de apoyo al alcalde y su familia, pero EH Bildu se negó a suscribirla. Finalmente, salió adelante, no como declaración, sino como moción, con los únicos votos a favor de PNV y PSE. A pesar de todo, el clima de coacción y presión al alcalde permanece latente.

Junto con la denuncia, queremos ofrecer a Jorge Segurado –a la persona y al alcalde– y a su familia nuestro apoyo, respaldo, reconocimiento, solidaridad y calor humano. Decimos alto y claro que es un buen alcalde y una gran persona. Solidaria, pacifista y dialogante, a la que están atosigando y violentado de forma injusta. Una persona entregada al logro de lo mejor para su pueblo, Urnieta.

Ante semejante injusticia, nos preguntamos por qué perviven en nuestra sociedad estos fenómenos de sectarismo, violencia e intolerancia. ¿De dónde sale esta gente? Y tenemos una hipótesis que dejamos abierta para que quien lo considere oportuno reflexione al respecto. Estos jóvenes –y no tan jóvenes, de hecho, tampoco ser 'joven' sirve de coartada– son herederos –algunos 'oficiales' y otros 'disidentes' pero, al fin y al cabo, herederos– de la cultura política de la violencia y la imposición ideológica que, durante décadas, sacralizó la máxima de que 'el fin justifica los medios', el 'todo vale' contra el otro.

Estos jóvenes, y no tan jóvenes, son la consecuencia de la actitud acrítica –por no decir legitimadora– que determinados sectores han mantenido históricamente con la violencia 'política' de ETA, y que todavía hoy perdura. ¿Si aquella violencia fue legítima por qué no lo va a ser esta?, pensarán.

Por eso es tan relevante que EH Bildu, Sortu, o quien sea de ese mundo se deje de eufemismos y diga de una vez por todas que aquella violencia fue ilegítima y que el daño que provocó fue injusto –hasta ahí; no les pedimos que además digan que fue un fracaso estratégico para la causa nacional y que les supuso una derrota sin paliativos–. Por igual motivo, es indispensable que EH Bildu se pronuncie, sin ambages ni fintas dialécticas, sobre lo ocurrido en Urnieta, Beasain, Hernani, Azpeitia o tantos otros lugares en que suceden hechos de esta naturaleza.

Terminamos con un llamamiento a la convivencia y al respeto. No hay manera de convivir civilizada y democráticamente si no es desde el respeto. No puede ser que en nuestros pueblos se siga instigando el odio absurdo por motivación política como si no pasara nada.

El alcalde de Urnieta representa los valores del PNV: el compromiso con el pueblo, el diálogo, la tolerancia y el bien común. Y, en este caso, tristemente, simboliza también el aguante democrático y abertzale de tantos cargos políticos que han representado a EAJ-PNV, a pesar de la dictadura, de la violencia y de cualquier forma de matonismo fascistoide y chantaje emocional. La política y la lucha por mejorar nuestra sociedad tienen sentido gracias a personas como Jorge Segurado.