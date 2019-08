Estación de autobuses

El pasado día 16 de julio el autobús de Lurraldebus que cubría el servicio Donostia-Bilbao de las 16,30 horas sufrió una avería que le impedía iniciar el viaje. No pasaría el hecho de pura anécdota si no fuera porque el incidente se produjo en la rampa que sirve tanto de acceso como de salida de los autobuses. Dado lo angosto de la rampa y a que el vehículo no podía moverse del lugar se imposibilitaba el tránsito de todos los autobuses entrantes y salientes, entre ellos el de cualquier vehículo de sustitución que se hubiera dispuesto. Me llama la atención el hecho de que en el diseño de esta moderna y céntrica estación no se haya tenido en cuenta esta posibilidad, no sólo por las molestias a los viajeros sino por posibles inconvenientes para la entrada de vehículos de socorro en caso de una emergencia más grave. Dicho acceso quedaría inutilizado hasta la retirada del vehículo de la rampa.