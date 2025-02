Espera mortal

La consultora Rystad Energy lo tiene claro. El número oficial de infectados por coronavirus en todo el mundo representa el 5% del real. Otras fuentes apuntan al 10%: por ejemplo, la agencia de protección civil italiana. En cualquier caso, habría en el mundo cerca de ... 40 millones de personas contagiadas, la inmensa mayoría leves, asintomáticas o curadas. Por desgracia, la cifra de 185.000 muertes por coronavirus es tan cierta como tétrica y muy inferior a la espantosa realidad que aún nadie alcanza a ver. Pero podríamos estar hablando de una tasa de mortalidad real del 0,6%: lo sabremos cuando se esclarezcan los casos en muchos países confiables.

Si el virus no se ensañase con la población de más de 70 años (solo ellos representan el 85% de los fallecidos), estaríamos hablando de 900 muertos en España, no de casi 14.000. Pero se ha ensañado, y de qué manera. A nuestros mayores los llamamos de riesgo porque, con independencia de su esperanza de vida, tienen muchas posibilidades de que una u otra causa deteriore su salud. Y, mientras no exista una vacuna, esta Covid-19 es y seguirá siendo una verdadera cabrona para ellos. La realidad que acaso debamos admitir es que, por mucho que nos duela y por mucho empeño que pongan quienes se juegan la salud cada día en los hospitales, los cuidados intensivos en pacientes frágiles no salvan vidas.

Pero lo anterior no quita que la pregunta de «por qué aquí hay tantos muertos» siga representando la inmensa flaqueza de cómo el Gobierno ha afrontado la emergencia. Cerramos el país un mes después del primer fallecimiento, con más de 500 decesos. Italia lo hizo 18 días más tarde, con 473 muertos en el depósito. A nuestro alrededor tomaron buena nota. Grecia se confinó a los cuatro días. Portugal, cuando aún no había fallecido nadie. Sus números son mucho mejores: los que tendrían que ser. El virus en España o Italia no parecía chino, era mucho peor. De repente, un sistema sanitario acostumbrado a gestionar la salud mediante listas de espera reveló su ineficacia: el virus no espera. Si esperas, y eres frágil, te mueres.

Y en el ínterin nos dejamos asombrar por lo mal que viene respondiendo el Gobierno: mascarillas, test, sanitarios sin protección, muertos sin enterrar, autoritarismo de vía estrecha, paternalistas homilías presidenciales... También queda claro que no hay prisa. Han tardado mes y medio en acordar una comisión en el Congreso para que dentro de un mes empiecen a hacer política antivírica. No solo hay lista de espera en los hospitales.