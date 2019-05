La 'España vaciada' y la sociedad real

Hay una sociedad real, la que vota, que en otros países y en España ha demostrado alejamiento de encuestas y alejamiento de los medios de comunicación tradicionales. Las redes sociales son ya otro mundo, donde se publica de todo, con o sin intereses económicos, pero que en el caso de Vox hablan de una gran movilización y presencia. La 'revuelta de la España vaciada', con la famosa manifestación del pasado 31 de marzo en Madrid de plataformas de 22 provincias, invita a la reflexión y a introducir una incógnita de cómo repercutirá en el centenar de diputados que eligen esas provincias. En este clima incierto, se abre paso la hipótesis de que la campaña fuera más decisiva que en otras ocasiones. Pedro Sánchez procuró que no lo fuera, convocando elecciones el 28 de abril, con una campaña marcada por la Semana Santa, los viajes y las vacaciones. Estos enigmas se resolvieron el 28 de abril. Se ha visto que las muchas protestas por el Gobierno de Pedro Sánchez no han cristalizado en un relevo en Moncloa, la cacareada fragmentación de los tres partidos de derecha y centro-derecha no les permite gobernar. Pedro Sánchez ha conseguido su objetivo al adelantar las elecciones. Habrá que esperar a ver que pasar el 26 de mayo.