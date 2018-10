Captain fantastic' filmeko une batean, familia protagonista autobusean doala, kamerak kaleko kartel batean jartzen du arreta: «Is it immigration or an invasion?» Beste garai bateko galdera bat ematen du, baina, zoritxarrez, gaur gaurkoa ere bada, eta gero eta gehiago errotzen ari da gure gizartean. Eskuin muturrekotzat jotzen ditugun alderdiek oso garbi egiten dute bereizketa: denok ez gara berdinak. Frantziako Iraultzaren lelo ezagunaren kontrako aldarrikapenak dakartzatela pentsa daiteke: Desberdintasuna, Debekua eta Etsaitasuna. Aldarrikapen horiek, alabaina, aurrez aurre talka egiten dute giza eskubideekin. Guztiarekin, 'eskuin muturra' deitzen diogu, nolabait, garai bateko faxismoarekin duen lotura susmagarria leuntze aldera, eufemismo gisa, gertatzen ari denaren aurrean sinesgogor jarraituko bagenu bezala. Azken batean, badirudi 'eskuin mutur' izena nolabait homologarria bihurtzen ari dela gurean, nahiz eta garai batean multzo horretan zebiltzanei oro har neonaziak deitu. Kezkagarriena da aldarri horiekin orain datozkigunak ez direla garai bateko gaztetxo burusoildu eta basatiak, erregimen zaharraren nostalgikoak zein herritar desilusionatuak biltzen dituen multzo heterogeneo bat baizik. Ez da inola ere gutxiesteko moduko fenomenoa. Arestiko kartel horrekin bat nator, ordea, inbasio bat bizitzen ari gara, baina ez ustezko atzerritarrena, ikuskera itxia, ozpindua eta baztertzailea duen mugimendu antolatu batena baizik, aniztasunari eta berdintasunari hegoak moztu nahi dizkiona. II. Mundu Gerraren atariko ezaugarriak errepikatzen ari direla esan daiteke, eta denok dakigu nola bukatu zen ordukoa. Okerrena da dagoeneko ez dela historia, gure muturren aurrean gertatzen ari dela.