Eskerrik asko, Donosti!

Tras siete años dirigiendo el Colegio Mayor Ayete, el próximo curso estaré en Bilbao. No quería irme sin agradecer a toda la ciudad y a sus ciudadanos la acogida y convivencia de la que he podido disfrutar durante estos años maravillosos. Desde el primer día me sentí en casa. Cuando hace unos años dejé Pamplona para venir a vivir a San Sebastián, nunca pensé lo que me esperaba. He tenido la suerte de haber vivido siete cursos estupendos en un colegio mayor con un proyecto educativo magnífico y, sobre todo, con unos colegiales muy buenos, hombres normales que luchan por lograr cosas extraordinarias. He compartido tiempo con gente buenísima, superando cualquier expectativa que tenía. Tengo mucho que agradecer a toda la ciudad, al alcalde y amigo, Eneko Goia, a Jon Insausti, Bakartxo Tejeria, Juanjo Álvarez y Eider Mendoza porque siempre están ahí. A todas las instituciones, a nuestros amigos de Adegi y del Orfeón; a las universidades, Musikene en especial, sin quienes no hubiese sido posible soñar con el Concierto Solidario de los Jóvenes. También quiero acordarme del obispo, don José Ignacio, de Cáritas y de muchos más que no me caben en estas líneas. Y por supuesto, a los colegiales, becarios, profesores, profesionales y directivos con los que he compartido tantas alegrías. Y, también, algunos momentos duros que nos han ayudado a ser un equipo más fuerte. Muchas gracias a todos. Quiero dedicar un agradecimiento especial a todos los vecinos del barrio de Ayete. Dirigir Ayete es una oportunidad única para un profesional de la educación, pero no siempre es fácil acertar y estar a la altura de nuestros vecinos, compañeros y amigos. Gracias a todos por vuestra cercanía y cariño. Perdonad, de corazón, por todas las cosas que no he hecho y por las que podría haber hecho mejor. Nunca olvidaré a Donosti. Eskerrik asko eta besarkada bat.