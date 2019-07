Errático Rivera

No termino de entender el rumbo errátido del partido Ciudadanos. Las deserciones de algunos de sus dirigentes, muchos de ellos los fundadores del partido, y la deriva radical que está adoptando Albert Rivera en el Parlamento, con un tono insultate que le empieza a aproximar al extremismo cada vez más, constituye un inmenso error. Rivera ya no va a ser el Macron español y Ciudadanos no va a ser la formación liberal que en otros países europeos ejerce de tercera vía bisagra entre conservadores y socialdemócratas. Rivera se está deslizando por un terreno muy peligroso. Una parte de su electorado no le entiende, los fundadores del partido le acusan de ser un 'narcisista' que no escucha a nadie. En el fondo el líder naranja es un recién llegado a esto de la política, sin el poso de los verdaderos políticos, los que hicieron la Transición, los que saben respetar al adversario. Hasta Valls le ha pegado un toque al pedirle más respeto institucional. Rivera ha dilapidado el capital político que tenía y dudo mucho que lo vaya a recuperar.