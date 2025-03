Equo-distancia

Comenta Compartir

De cara a las elecciones autonómicas, más de una docena de opciones en Euskadi se aprestan a labrar con sus ideologías y modos, para cosechar la mayor cantidad de votos. Así se presenta Equo Berdeak. Durante años hemos sabido respetar a los socios aunque no fuimos recíprocamente respetados, hemos sido pioneros en realizar primarias, aunque otros crean que lo hayan inventado, hemos sido honrados en nuestra humildad y lo seguimos siendo, hemos impregnado ecologismo donde no había, hemos trabajado arduamente en el Parlamento y también negociado siempre lo humanamente básico... Y ahora miramos al futuro con entusiasmo, alegría y desenfado. Ahora sí somos aire libre; europeos, pacifistas, feministas y también realistas... pero sobre todo ecologistas. A la izquierda le queda transformarse y no ansiar la falsa meta del poder despreciando el camino y a los caminantes de la democracia auténtica. Y a la derecha le vendría bien no odiar tanto. Pero, sobre todo, libertad para que todas y todos. Sigamos sembrando y cosechando, y que cada cual elija el fruto apetecido. La utopía ha llegado y no podemos estar anclados, es hora de navegar en un presente verde hacia un futuro solidario. Equo berdeak está en ello.