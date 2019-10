Si uno no se muere pronto y se resiste a ello, inevitablemente, llegará a viejo. Fundamentalmente, viejo es el que ha aguantado lo suyo y acaso por costumbre arraigada, sobrevive. Vigila obras. Se resiste a tirar la toalla, de hecho no es de tirar nada (el que guarda siempre tiene). El trámite engorroso de morirse lo deja para más adelante, lo posterga y posterga, procrastina. No se le ve que tenga urgencia en descansar, eternamente, se entiende. El viejo es un curioso redomado al que no le basta con todo lo que ha visto a lo largo de su vida, sino que siente curiosidad; sobre todo por saber qué otras partes del cuerpo le quedan para que le duelan, qué nuevos achaques tiene por conocer, qué otras cosas importantes por olvidar. ¡Ah!, y ese otro trabajo, este sí arduo de verdad, de ahondar en la soledad...