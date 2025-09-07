Comenta Compartir

El primer ministro francés se hace el harakiri y propone una cuestión de confianza en relación con su proyecto irrevocable de adecuación de las cuentas ... públicas, lo que le va a mandar al carajo. ¿Qué razones tendrá para ello? Da la impresión de que lo que pretende es salir corriendo, eso sí con la lucidez y la determinación de haber intentado adecuar racionalmente los presupuestos. Pero el problema francés es sustancialmente político más que económico, que también. La dispersión grupal, la animadversión, la ausencia de sentido de Estado es tal, que los políticos franceses hacen peligrar a Francia, en tanto que Francia nos lo transmite a Europa. Y entretanto, el presidente Macron nombrará un ya quinto primer ministro, que apenas si le duran unos meses desde el 2022, inicio de sus segunda legislatura. Los franceses están ya muy cansos en su mayoría de su presidente, pero él no se va. ¿Qué tendrá el poder para que los presidentes se aferren a él como cuervos al alambre?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión