Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Como cuervos al alambre

ENRIQUE LÓPEZ DE TURÍSO VITORIA

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:27

El primer ministro francés se hace el harakiri y propone una cuestión de confianza en relación con su proyecto irrevocable de adecuación de las cuentas ... públicas, lo que le va a mandar al carajo. ¿Qué razones tendrá para ello? Da la impresión de que lo que pretende es salir corriendo, eso sí con la lucidez y la determinación de haber intentado adecuar racionalmente los presupuestos. Pero el problema francés es sustancialmente político más que económico, que también. La dispersión grupal, la animadversión, la ausencia de sentido de Estado es tal, que los políticos franceses hacen peligrar a Francia, en tanto que Francia nos lo transmite a Europa. Y entretanto, el presidente Macron nombrará un ya quinto primer ministro, que apenas si le duran unos meses desde el 2022, inicio de sus segunda legislatura. Los franceses están ya muy cansos en su mayoría de su presidente, pero él no se va. ¿Qué tendrá el poder para que los presidentes se aferren a él como cuervos al alambre?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  4. 4

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  5. 5 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  6. 6

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  7. 7

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  10. 10

    La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Como cuervos al alambre