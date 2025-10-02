Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Visado para inmigrantes

Enrique López de Turíso

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:37

El señor Feijóo se destapa ahora con un visado por puntos como pilar sustancial para ordenar la inmigración. Por fin se ha hecho eco de ... lo que le venimos denunciando desde el mismo origen de su mandato. Lo de carecer de un proyecto propio, así como de que el ejercicio de la oposición es mucho más que ingeniar unas frases ridículas con las que contrastar las iniciativas del presidente. Lo malo es que su proyecto se me antoja racista, dando muchísima más prioridad a unos que a otros, como si hacerse cargo de los quehaceres que desechamos los 'nativos' requiriese de matices culturales . Si lo que falta es mano de obra, abra bien los brazos para acoger a todo aquel que quiera enraizar, independientemente de su origen. Producir y exportar es lo que hará competitivas a nuestras empresas. Haga propuestas sobre el fenómeno migratorio que tanta falta hace. Pero hágalo con sentido común y racionalidad. También con determinación a la hora de mejorar la productividad, que es lo que debe ocupar su ser, y no tanto el horizonte electoral que, parece, es lo único por lo que vive y respira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  8. 8 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el Â«negocio con el genocidioÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Visado para inmigrantes