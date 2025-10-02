Visado para inmigrantes

Comenta Compartir

El señor Feijóo se destapa ahora con un visado por puntos como pilar sustancial para ordenar la inmigración. Por fin se ha hecho eco de ... lo que le venimos denunciando desde el mismo origen de su mandato. Lo de carecer de un proyecto propio, así como de que el ejercicio de la oposición es mucho más que ingeniar unas frases ridículas con las que contrastar las iniciativas del presidente. Lo malo es que su proyecto se me antoja racista, dando muchísima más prioridad a unos que a otros, como si hacerse cargo de los quehaceres que desechamos los 'nativos' requiriese de matices culturales . Si lo que falta es mano de obra, abra bien los brazos para acoger a todo aquel que quiera enraizar, independientemente de su origen. Producir y exportar es lo que hará competitivas a nuestras empresas. Haga propuestas sobre el fenómeno migratorio que tanta falta hace. Pero hágalo con sentido común y racionalidad. También con determinación a la hora de mejorar la productividad, que es lo que debe ocupar su ser, y no tanto el horizonte electoral que, parece, es lo único por lo que vive y respira.

