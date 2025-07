Tributo a la maldad

Comenta Compartir

Empiezo a explicarme por qué setenta y siete millones de americanos dieron su voto a Donald Tump, un convicto, sinvergüenza y presunto putero. Instaladas nuestras ... autoridades europeas en que es mejor un mal acuerdo que la guerra comercial... Imponiendo Alemania e Italia su relevancia a sus particulares balanzas de exportación, Von der Leyen ha acabado humillada ya dos veces. Y su humillación es también la nuestra europea. Este pasado domingo pasará a ser el de la dependencia europea. Ya hemos hecho el canelo hace nada con China, incapaces de reequilibrar la balanza comercial bilateral. Ahora también chupamos culo. No es que todo ahora nos salga más caro, sino los empleos perdidos que ello habrá de suponer. No es que se nos obligue a comprar gas, es que nuestra soberanía energética y la de carbonización se nos va a la porra. Tal vez para Von der Leyen esto sea lo menos malo, e incluso, Dios no lo quiera, pueda llegar a ser en verdad lo menos gravoso, porque la gran humillación no ha hecho sino empezar. Directamente proporcional al desprecio que Trump siente por Europa. Yo, que me siento profundamente europeo, vivo el día en que empiezo a avergonzarme de lo que nunca pudo ser.

