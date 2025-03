Un 'set' de estupidez

Comenta Compartir

¿Qué clase de líderes políticos tenemos que ahora nos exigen un 'kit' de supervivencia? ¿Se han vuelto locos? ¿Nos toman por estúpidos? Como si componendas para tres días nos permitiesen sobrellevar una guerra. 'Kit' de tres días para los tres años que ya dura la de Ucrania. O para los más de cincuenta mil asesinados en Gaza. O lo que es peor, ¿existe realmente una amenaza por la que hemos de prepararnos para la guerra? No me creo que Rusia sea un factor de riesgo para Europa cuando no es capaz de recuperar el terreno que los ucranianos han tomado en Kursk. Esto es una siembra indecorosa de alarma y de miedo. Llevan nuestros líderes europeos más de un año alimentando una amenaza que no es real. Y si lo es, que nos lo demuestren. Se han propuesto invertir en seguridad y defensa y nos lo están imponiendo para satisfacer los requerimientos de los degradados ejércitos europeos, cuya previsible ineficiencia trasciende más allá de los programas armamentísticos. Ni siquiera considero que el rearme sea la solución. Sí lo sería una planificación y estructuración europeas, que pusiesen en convergencia doctrinas militares, equipamientos y materiales, frente al caos de hoy.