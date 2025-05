Perplejidad

Comenta Compartir

No puedo concebir el empeño de Alberto Núñez Feijóo, del alcalde José Luis Martínez-Almeida, del portavoz Borja Sémper, y del Partido Popular en general, en achicar agua para con Israel con la que le está cayendo al régimen de Netanyahu. Es apostar, no ya no solo por caballo perdedor, es sobre todo ponerse del lado de asesinos y de genocidas. De troncos de cemento del todo insensibles a los mínimos imprescindibles de compasión, de piedad y de misericordia. ¿Qué será de nuestro mundo sin exiguas razones que den sentido a nuestras vidas? ¿Qué otros argumentos hemos de interiorizar para justificar con un mínimo de coherencia nuestra existencia? El PP es un partido de masas. Es un referente político y social, al que habría que atribuir unos mínimos referenciales de cordura y de sensatez; de congruencia y de sentido común. Tengo la sensación de que estamos perdidos cuando ponemos en valor la confrontación política respecto del mínimo indispensable que da sentido y cordura, no ya a un programa político, sino sobre todo a la vida.