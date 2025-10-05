Comenta Compartir

El absolutismo es un modo de gobierno en el que, antes un monarca, tenía un poder ilimitado y concentrado, no estaba sujeto a la división ... de poderes ni a restricciones legales o institucionales. Absolutismo es el ejercicio de poder de Trump, sometiendo agencias, instancias financieras, tribunales y la Administración entera para satisfacer sus déspotas actuaciones. Absolutista es el modo de proceder de la presidenta Ayuso en Madrid, imponiendo la prohibición de exhibir distintivos palestinos entre profesores y alumnos, no en aras de una supuesta neutralidad de los centros educativos, sino de inhibir cualquier apoyo que no se ajusta a su ideología. El apoyo a Gaza, señora Ayuso, no es ideológico. Es la denuncia contra quien se extralimita en el derecho a su legítima defensa. Los ciudadanos tenemos nuestras contradicciones en relación con Palestina. Israel supera con creces su derecho a la protección, para adentrarse en el asesinato y la masacre con la que erradicar a un pueblo. Se vale de un terrible ataque terrorista para sobrepasar el terror y así justificar sus pretensiones territoriales. Vamos para atrás, como el cangrejo. Nos hemos cargado la democracia; nos han impuesto el absolutismo.

