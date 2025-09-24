Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Pulseras del amor

Enrique López de Turíso

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:43

Hay quienes se aferran a una pulsera como a la vida. Es el caso de nuestros ancianos más desvalidos, crédulos de que el cielo protector ... les dispensará ayuda ante la incidencia. También de nuestras maltratadas, susceptibles de ser agredidas por quienes un día les inspiraron una breve y sutil confianza. Unos y otras habrían de quedar reconfortados desde el amor. El amor y la protección que una sociedad avanzada dispensa a sus seres frágiles ante una previsible adversidad. Pero resulta que no es así. Que las pulseras telemáticas de nuestras maltratadas no funcionaban, dejando al albur el acecho y la ira de quienes las persiguen. Es un tema muy grave. Se esquivan las explicaciones y las comparecencias técnicas. La posible dimisión de alguna prócer, ante el arduo proceder de quienes han trocado amor y esperanza por recelo e incredulidad.

