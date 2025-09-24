Pulseras del amor
Enrique López de Turíso
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:43
Hay quienes se aferran a una pulsera como a la vida. Es el caso de nuestros ancianos más desvalidos, crédulos de que el cielo protector ... les dispensará ayuda ante la incidencia. También de nuestras maltratadas, susceptibles de ser agredidas por quienes un día les inspiraron una breve y sutil confianza. Unos y otras habrían de quedar reconfortados desde el amor. El amor y la protección que una sociedad avanzada dispensa a sus seres frágiles ante una previsible adversidad. Pero resulta que no es así. Que las pulseras telemáticas de nuestras maltratadas no funcionaban, dejando al albur el acecho y la ira de quienes las persiguen. Es un tema muy grave. Se esquivan las explicaciones y las comparecencias técnicas. La posible dimisión de alguna prócer, ante el arduo proceder de quienes han trocado amor y esperanza por recelo e incredulidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.