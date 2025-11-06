Una pizca de esperanza
Enrique López de Turíso
San Sebastián
Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:34
Cuando todo viene mal dado, una breve buena noticia es un mundo. Es el caso de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York, que ... se ha impuesto electoralmente al representante
republicano. Aún por descubrir, Mamdani ha plantado cara a Trump, lo cual no es poco, aunque solo sea para revertir el servilismo del secretario general de la OTAN, o del presidente de Pakistán, o de quienes participaron como coreografía en el esperpento de Sharm El-Sheikh. Un tipo valiente con un discurso atractivo. Supongo además que honrado, dada su juventud. Ojalá arrastre otras muchas victorias territoriales, para esperanza de quienes no podemos soportar a Trump.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión