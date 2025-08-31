Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Cartas al director

'Merezi ote'

Enrique López de Turiso

Vitoria

Domingo, 31 de agosto 2025, 05:58

Hay que ver el enorme poder de una canción para llevarnos. Para conducirnos. Para trasladarnos con un zas a un momento concreto, a una persona ... en la memoria. Toda una noche, esta pasada en mi caso, desvelado por el recuerdo. En este final de verano, largo, caluroso, acurrucado al relajo y la holgazanería. Abrazado a la noche, del mismo modo larga en que os descubrí. Mezclados Cartagena, tus ojos negros azabache, y aquella canción que me acompañó a ti. Por eso he hurgado en las estrellas. Su nombre saber quería. Al final ha merecido la pena. La hallé en el marasmo de traductor, internet, IA... 'Merezi ote' es su título. Gontzal Mendibil insistió una y mil veces, hace siete lustros. Parece que fue ayer. Es el poder de una canción que une entonces y hoy, dos miradas, tres decenios... Cuando solo deambulaba perdido por las calles y la vida, y me cuestionaba si merecía la pena estar solo. Entonces apareciste tú. Todo cambió. Sin ti estaría en la oscuridad. Mereció la pena. Merezi ote.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  4. 4

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  5. 5

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  6. 6

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  7. 7

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  8. 8

    El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona
  9. 9 Ictus ocular: qué es y cómo detectar sus señales
  10. 10

    La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Merezi ote'