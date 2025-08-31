Comenta Compartir

Hay que ver el enorme poder de una canción para llevarnos. Para conducirnos. Para trasladarnos con un zas a un momento concreto, a una persona ... en la memoria. Toda una noche, esta pasada en mi caso, desvelado por el recuerdo. En este final de verano, largo, caluroso, acurrucado al relajo y la holgazanería. Abrazado a la noche, del mismo modo larga en que os descubrí. Mezclados Cartagena, tus ojos negros azabache, y aquella canción que me acompañó a ti. Por eso he hurgado en las estrellas. Su nombre saber quería. Al final ha merecido la pena. La hallé en el marasmo de traductor, internet, IA... 'Merezi ote' es su título. Gontzal Mendibil insistió una y mil veces, hace siete lustros. Parece que fue ayer. Es el poder de una canción que une entonces y hoy, dos miradas, tres decenios... Cuando solo deambulaba perdido por las calles y la vida, y me cuestionaba si merecía la pena estar solo. Entonces apareciste tú. Todo cambió. Sin ti estaría en la oscuridad. Mereció la pena. Merezi ote.

