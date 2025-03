Comenta Compartir

Lo de Mazón es algo tremendamente patético. Su contorsionismo argumental es trágico. Son 227 vidas las que se perdieron, las cuales no admiten estupideces narrativas ... ni comparecencias tan ridículas como las suyas. Una cifra tan disparatada para un país civilizado. Por supuesto que la dimensión de la catástrofe fue desmesurada. Ni que decir tiene que ha de pasar aún tiempo para recabar precisión en las previsiones. Pero no es menos cierto que una alerta temprana, si bien no habría ahorrado los destrozos, sí que habría salvado muchas vidas. Nuestra capacidad para gestionar emergencias es deplorable, pero bajo ningún concepto hemos de soportar comportamientos y relatos extravagantes por parte de quienes tuvieron en su mano gestionar la devastación. Nos queda el consuelo de la jueza de Catarroja, cuya diligente instrucción dictaminará responsabilidades. Una desgracia, en cambio, la que nos queda con el presidente de Valencia, Carlos Mazón.

