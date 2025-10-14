Hoy ha de ser celebración

Comenta Compartir

Son muchas las incógnitas en torno al cese del exterminio en Gaza. No obstante, creo que hemos de centrarnos en que es momento de celebración, ... porque los rehenes recuperan su libertad después de dos años de tortura, que a buen seguro dejarán huellas imborrables, fundamentalmente en el terreno psicológico. Qué triste la historia de Roei Shalev, que fue dado por muerto, cuando la sangre de su novia Mapei Adam y ella misma le cubrían el cuerpo. Coincidió con los dos años de la perpetración del ataque, dejó escrito que no podía soportar más su desaparición, y que solo anhelaba seguir bailando con ella en un desesperado rave de amor perdido. Es momento de celebrar que ya no seguirán cayendo las bombas, y los gazatíes podrán desplazarse seguros, aunque sea entre rescoldos y ruinas. Podrán hacer colas ante el reparto de vida, sin que del alimento les sea negado. Que ya no llorarán más la desaparición de los suyos, porque, aún la adaptación, nunca acabamos de acostumbrarnos al dolor y la muerte. Hoy es momento de celebración. ¿Mañana? Mañana Dios dirá.

