Menos hablar y más hacer

No me tengan por seguidor de Putin, ni de Trump, pero las cosas no siempre tienen solución conforme a rectitud y justicia, o como nos ... habría gustado. No concibo un acuerdo para asuntos excepcionales en el que los interlocutores sean masa. Nada hace pensar que las conversaciones multitudinarias apoyen la resolución, ni las hagan más ecuánimes. La guerra en Ucrania se detendrá. Tendremos armisticio, aunque no llegará la paz. Una paz que no es justa, además de una mera ilusión, supone dejar la guerra abierta a la incertidumbre. Dispondremos de una 'porquería', pero mejor así que cientos de muertos. Las guerras sufren sobresaltos cuando algo excepcional acaece a los contendientes. Pues bien, ese momento ha llegado con Trump, simplemente dispuesto a no alimentar militarmente a Ucrania. Dejemos que la muerte y la miseria se detengan, porque si Rusia ha demostrado fuerzas convencionales, deplorables, incapaces de avanzar, también nos ha transmitido que ha adaptado su industria, población y vida al panorama de confrontación. Hoy lo importante es la contención; mañana Dios dirá.

