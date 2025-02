Guerras y guerras

Comenta Compartir

No hay guerras justas, ni tampoco paces justas ni duraderas. Todas las guerras son una mierda, haciendo propia la terminología de moda. Las guerras pueden ... ser no obstante aún peores, cuando ni siquiera son conflictos equilibrados entre iguales. Como en Palestina, pero en realidad son el exterminio de unos sobre otros. O en Sudán, donde para complacencia de Emiratos Árabes Unidos (EAU), podría durar siglos, alimentándola como con armamento a cambio del oro de Sudán. ¿Saben que EAU, un país con menos de un millón de habitantes, haya sido el cuarto país importador mundial de armas? No hay razón en el mundo que justifique su alargamiento, ni siquiera el de alcanzar la cacareada paz justa y duradera, que nunca llegará.

