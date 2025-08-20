Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El gran avance de la IA

Enrique López de Turíso

Donostia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:03

La inteligencia artificial es un avance enorme de la humanidad, como lo han venido siendo los grandes adelantos del progreso. Supondrá mejoras en diagnóstico y ... abordaje de enfermedades. Disparará la investigación en diversos sectores. No hay nada que la haga temer, independientemente de que el mal del ser humano hará también uso de ella en la superación de tropelías. Mejorará la producción y distribución alimentaria, a fin de sostener con vida a quienes ni para eso les alcanza. Contribuirá a detener las guerras. No debería preocuparnos tanto la IA, como la enorme estupidez de la mayoría de quienes nos gobiernan. Esperemos que la IA les detenga a tiempo, más allá de que se les note a la legua.

