Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Gracias Gesto por la Paz

Enrique López de Turíso

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:48

Comenta

Dieciséis años después del último atentado de ETA, aún hay quienes se aferran a una sigla para proclamar sus ideales. No asimilan que pueden defender ... sus metas sin violencia. Que el respeto a su vida y a la integridad es casi lo único que les queda a las personas. En aquellos años duros, en los que aparecíamos en rojo en todos los mapas, algunos se sumaron a los asesinatos, bastantes más les justificaron y la inmensa mayoría mirábamos a otro sitio. Solo unos pocos abanderaron nuestra dignidad. Personas con valores humanos acrisolados; con la cabeza adornada con la razón, y además valientes, se echaron a las calles para denunciar los asesinatos. Se parapetaban tras una pancarta que proclamaba la paz, cuando asesinos y pusilánimes no sabíamos conjugar el verbo que la define. Ellos fueron sustanciales en implicar a la sociedad. Diversos, plurales, aprendieron a dialogar entre diferentes y nos fueron enseñando cómo hacerlo a los demás. Hasta que la sociedad despertó y plantó cara. Fue entonces cuando todos a una desbaratamos las excusas de quienes sostenían la guadaña. Son cuarenta años ahora de su feliz aparición. Ayer y hoy, siempre, mil gracias Gesto por la Paz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  6. 6 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa
  9. 9 Mbappé, Lamine, Griezmann, Moreno y Oyarzabal: la Real pide el voto para su capitán
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gracias Gesto por la Paz