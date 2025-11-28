Comenta Compartir

Dieciséis años después del último atentado de ETA, aún hay quienes se aferran a una sigla para proclamar sus ideales. No asimilan que pueden defender ... sus metas sin violencia. Que el respeto a su vida y a la integridad es casi lo único que les queda a las personas. En aquellos años duros, en los que aparecíamos en rojo en todos los mapas, algunos se sumaron a los asesinatos, bastantes más les justificaron y la inmensa mayoría mirábamos a otro sitio. Solo unos pocos abanderaron nuestra dignidad. Personas con valores humanos acrisolados; con la cabeza adornada con la razón, y además valientes, se echaron a las calles para denunciar los asesinatos. Se parapetaban tras una pancarta que proclamaba la paz, cuando asesinos y pusilánimes no sabíamos conjugar el verbo que la define. Ellos fueron sustanciales en implicar a la sociedad. Diversos, plurales, aprendieron a dialogar entre diferentes y nos fueron enseñando cómo hacerlo a los demás. Hasta que la sociedad despertó y plantó cara. Fue entonces cuando todos a una desbaratamos las excusas de quienes sostenían la guadaña. Son cuarenta años ahora de su feliz aparición. Ayer y hoy, siempre, mil gracias Gesto por la Paz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión