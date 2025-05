Fumata de amor

Comenta Compartir

Tanta púrpura y tanto boato ceremonial del cónclave vaticano me lleva a la Iglesia que no cambia, a la de varios siglos atrás cuando su papel institucional y geopolítico era más evidente que en el presente. El ceremonial del poder, donde las estratagemas de medra, las envidias y las luchas eran habituales en los palacios arzobispales. Esta Iglesia de pompa y lisonja, de ceremonia y plisados, es estéticamente atractiva, pero no es mi Iglesia, que va más para el arrabal. La que me imagino que era la iglesia de Jesús, siempre rodeado de pobres y de desgraciados, que son además la mayoría numérica, aunque no la decisional. ¿Cómo va a llegar a la feligresía ese vistoso colegio cardenalicio, amigo de solemnes protocolos, esa Iglesia de doctores ancianos? ¿Cómo, lastrados por el pasado, podrán acoger a los homosexuales y a los malhumorados? El Evangelio no narra ni describe suntuosidades. ¿Cómo dar conexión a la tierra desde el mármol? El Papa Francisco se aproximó. Siempre quiso y en no pocas ocasiones pudo. Ojalá el humo blanco nos haya alumbrado a quien, aún desde la púrpura, pueda darle continuidad e ilumine amor y bondad a raudales.