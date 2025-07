El engaño sobre la inmigración

Comenta Compartir

Discutir si el fenómeno migratorio es bueno o malo, si priva o no de empleo a los autóctonos, si contribuye a sostener la natalidad, si ... fomenta la criminalidad urbana, si estabiliza sectores profesionales distorsionados, si desestabiliza costumbres y tradiciones... Se me antoja que este debate llevado al extremo es artificial. Todo lo dicho y más es verdad en mayor o menor medida. Pero está envenenado por sectores nacionalistas desde el origen. En realidad se persigue enfrentar. Seguro que hay pros y contras, ventajas y servidumbres. Pero el debate polariza, confronta, impone conductas y quiebra la convivencia. Quienes promueven medidas que desgarran el loable y deseable esfuerzo por tratar de ordenar el fenómeno solo persiguen la ruptura. La esencia no es la inmigración, es la herramienta para fracturar. Esconde un sostenimiento a ultranza de la identidad. Sería incluso loable, de no ser porque destierra matices o alternativas compatibles. Es la imposición de cuanto enaltece una identidad en exclusiva, sin pretender entender que la identidad muta cada día en las sociedades mestizas del siglo XXI. Es la exigencia del idioma español, la exaltación de la raza blanca, la paupérrima lectura de nuestra rica historia... Expresiones de un rancio nacionalismo español que emponzoña la convivencia y confronta a los ciudadanos. Dejémonos de engaños.

