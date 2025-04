El mundo en peligro

Comenta Compartir

Las iniciativas políticas de Trump contienen un trasfondo ideológico de alcance. Es el caso de la retirada de una ayuda estatal a la Universidad de ... Harvard, la más prestigiosa del mundo, como respuesta al rechazo de esta institución a su demanda de minimizar el apoyo a Palestina y a medidas sociales que se acometen en su campus. Trump no sabe ni quiere saber nada de democracia. Bajo su mandato, este concepto de sistema político, indisolublemente unido a EE UU, está en franco peligro de retroceso. Lo del gobierno para todos se ha diluido hasta su casi total desaparición. No hay otra opción política de pensamiento que la imperante. No se admiten otras formas de interpretación. Cabe el consuelo de que el bien asentado aparato democrático estadounidense frene semejante ataque. No es nada fácil sin embargo, verificada la dictatorial aptitud de este prócer del extremismo político de derechas. O le ponen fin a semejante destrucción, o la ira del totalitarismo, se extenderá irremediablemente por el orbe. Aunque por otras hayan pasado nuestros ancestros, el mundo está en evidente peligro, y no lo queremos ver.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión