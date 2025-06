Comenta Compartir

Solo 23 de las 57 facultades de medicina que hay en España abordan los cuidados paliativos en su plan de estudios. Se me antoja del todo insuficiente en lo que considero que es una herramienta sustancial a la hora de dar sosiego y dignidad al proceso en que, por edad o enfermedad, nos enfrentamos a la muerte. No entiendo tal parquedad y precariedad en lo que es palmario: esquivar el dolor para hacer amable lo que es natural como la vida misma. Hay quien enfrenta este tipo de cuidados a la eutanasia, como si de dos elementos contrapuestos se tratase. A mí me parece que son complementarios. Lo que defiende uno, no tiene por qué arrasar con las propuestas de los demás. No hay nada en exclusiva. Que cada cual opte con arreglo a su moralidad, convicciones y creencias. Libertad por encima de todo; también en el momento relevante que supone poner fin a nuestros días.