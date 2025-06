Sin valores

Comenta Compartir

Como si se tratara de algo inevitable, nos estamos cargando principios básicos de educación como el respeto y los modales. Valores a la baja desde ... el ámbito familiar y que se han trasladado a la calle. No se puede generalizar pero echo de menos, un 'buenos días', un 'por favor', o un simple 'gracias'. Asimismo, en los espacios públicos y a grito pelado, muchas personas recurren al taco soez constantemente, y como algo natural se pisan las palabras del otro. Oyen, pero no escuchan. Hoy ya no se respeta ni a personas, ni a edades ni a la ideología del otro. Valores como la educación, las maneras y el respeto, van siempre unidos y los estamos perdiendo.

