Y mientras el mundo tiembla con el coronavirus, yo tiemblo pensando que es triste ver que según en qué comunidad autónoma hayas nacido tienes más o menos posibilidades de ser diagnosticado de una enfermedad rara que si en su día se hubiera diagnosticado, se podría haber curado. Antes en los bebés las pruebas del talón servían para prevenir estas enfermedades raras pero en unas comunidades se hacían y en otras no, y por ello hay ahora niños que podrían haberse curado. El calendario vacunal, las pruebas preventivas diagnósticas, tienen que ser iguales del norte al sur de España. ¿No es más terrible pensar que un niño está más o menos desprotegido frente a enfermedades dependiendo en qué ciudad viva? Es una realidad en la que nadie se para a pensar porque es menos mediática y sube menos la audiencia. Pero yo, como madre, tengo más miedo que al famosillo coronavirus a pensar si mi hija estará igual de protegida sanitariamente que los de otras ciudades. ¿Por qué no damos importancia a las cosas diarias que hacen que por desgracia celebremos el Día de las Enfermedades Raras? Ojalá, en un futuro no muy lejano, ese día deje de existir.