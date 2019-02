La enfermedad de la soledad

Reconozco que el término soledad es ambivalente. A veces no viene mal ante tanto trajín poder hacer un parón, relajarte, meditar. Algo de esto he conocido en el mundo de los monasterios o los ejercicios de yoga en los centros de jubilados u otros lugares. O también ante el hecho de subir al monte y contemplar la naturaleza. Pero hablo de la soledad no deseada, cuando uno se siente abandonado y despreciado. Se habla mucho de la soledad en los mayores. Hay soledades terribles que ahogan al ser humano, porque este se siente arrinconado y carente de amor por los que deberían estar cerca de él. El escritor francés Víctor Hugo (1802-1885) dijo: «Todo el infierno está en una palabra: soledad». Y es verdad. Potenciemos la soledad positiva y aliviemos la terrible soledad negativa que padecen algunas personas. Gracias a toda esa gente que ofrece su tiempo a los demás. Gracias a Nagusilan.