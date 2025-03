Las motos y los adelantamientos

Comenta Compartir

Hace unos días se denunciaba desde este espacio cómo en la carretera muchas motos adelantan a coches y camiones por donde no deben. Yo me ... sumo a esta denuncia porque esas malas prácticas las veo y las vivo a menudo, desgraciadamente. Luego tenemos que lamentar la pérdida de vidas de jóvenes y no tan jóvenes que, al volante de sus motos, se creen los dueños de la carretera. Pido que se conduzca cumpliendo las normas de circulación.

