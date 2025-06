Comenta Compartir

Como madrileño, hijo de cántabro y ciudadano del mundo, no puedo si no escribir estas letras al querido pueblo vasco. La presidenta que hoy representa ... al pueblo de Madrid, y que me debería representar, ha insultado y faltado el respeto al lendakari y por ende a los vascos que él representa. Aunque yo no soy nadie, me veo en la obligación de pedir disculpas en mi nombre y creo que en el de cientos de miles de madrileños que amamos la diversidad y por supuesto respetamos el euskera.

