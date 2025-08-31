Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Influencers y bisturí

Elsa Pérez Agüera

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:00

En Corea del Sur, uno de los países con más intervenciones estéticas per cápita del mundo, las redes sociales y las influencers juegan un papel ... clave en la normalización de estos procedimientos. Muchas clínicas colaboran con creadoras de contenidos que muestran su antes y después como si fuera un cambio de estilo más. Lo que no se muestra es que, en muchos casos, las influencers firman contratos de confidencialidad y promocionan operaciones sin haber visto aún el resultado final. Esta práctica, que mezcla marketing y bisturí, debería alarmarnos. Se trata de exigir más transparencia y responsabilidad en un tema que afecta directamente a la salud física y mental.

diariovasco Influencers y bisturí