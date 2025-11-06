Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Transporte digno

Elisa Gavari Starkie

Astigarraga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:32

Comenta

Astigarraga no dispone de una línea de autobús que dé servicio a las necesidades de los colectivos más vulnerables de la sociedad, que son los ... que más lo utilizan, como familias, madres con niños, personas con discapacidad que no pueden conducir, adultos mayores, trabajadores o estudiantes. Depender del autobús complica la vida a muchos ciudadanos. Llegar a tiempo al trabajo, estudios, ocio o a cualquier compromiso es pura tarea de riesgo. El autobús se completa todas las mañanas y no se cumplen los horarios establecidos. No se puede comprender que no existan líneas a la Universidad y al hospital en unos momentos en que en Astigarraga ha duplicado la población. Cuando llegan los fines de semana los buses van llenos de personas que van a las sidrerías, a lo partidos de fútbol, a eventos deportivos y se desestabiliza la línea completamente. El colmo es que esos días tengamos que viajar en autobuses viejos con poca capacidad y con unos horarios muy reducidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  2. 2

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  3. 3 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  4. 4

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  5. 5

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  6. 6

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  7. 7 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  8. 8 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»
  9. 9

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Transporte digno