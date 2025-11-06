Transporte digno

Comenta Compartir

Astigarraga no dispone de una línea de autobús que dé servicio a las necesidades de los colectivos más vulnerables de la sociedad, que son los ... que más lo utilizan, como familias, madres con niños, personas con discapacidad que no pueden conducir, adultos mayores, trabajadores o estudiantes. Depender del autobús complica la vida a muchos ciudadanos. Llegar a tiempo al trabajo, estudios, ocio o a cualquier compromiso es pura tarea de riesgo. El autobús se completa todas las mañanas y no se cumplen los horarios establecidos. No se puede comprender que no existan líneas a la Universidad y al hospital en unos momentos en que en Astigarraga ha duplicado la población. Cuando llegan los fines de semana los buses van llenos de personas que van a las sidrerías, a lo partidos de fútbol, a eventos deportivos y se desestabiliza la línea completamente. El colmo es que esos días tengamos que viajar en autobuses viejos con poca capacidad y con unos horarios muy reducidos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión