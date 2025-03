¿'Kit de supervivencia' a qué?

Ya tenemos la última expresión de actualidad, reproducida una y otra vez, el dichoso 'kit de supervivencia' de 72 horas ante una posible situación de ... emergencia nacional en los Estados europeos. El equipo o estuche (kit) propuesto debería contener ciertos productos y utensilios necesarios para sobrevivir, por lo menos, durante los tres primeros días, cuando las circunstancias sean desastrosas.

Indudablemente, su contenido está ligado a las condiciones de cada país. En unos habrá más riesgo de incendios y en otros de inundaciones, por ejemplo, o ambos. Pero la idea que sí parece general es que la amenaza de guerra llueve sobre todos. Es decir, deberemos tener lo que se llama(ba) el 'botiquín de casa', pero ampliado, según cada caso.

Asimismo, se están proponiendo protocolos, según ha comunicado una de las comisarias europeas, Rosanna Minzatu, para que sepamos cómo actuar y reaccionar ante cualquier tipo de amenaza. En definitiva, según ha declarado, y nos informan, «se trata de abandonar una mentalidad reactiva y receptiva ante los riesgos y peligros potenciales y adoptar un enfoque, una mentalidad de previsión, de anticipación de riesgos, de prevención».

Evidentemente, la mentalidad de prevención y anticipación de riesgos no ha debido de funcionar en muchos ciudadanos, ante la cantidad de sucesos adversos y de destrucción que se sufren. Y no me refiero solo a la sequía o a las inundaciones, que también, sino a las guerras de destrucción masiva de personas, utilización de la fuerza para conseguir los deseos particulares, y el absoluto desprecio al que se considera inferior, bien sea por no ser rico, por no ser blanco, o por ser mujer, o nacido en el pueblo de al lado, pero que no gusta... Múltiples razones basadas en la consideración de la desigualdad del 'otro'. A no ser, y esto parece lo más probable, que sea el deseo de muchos. Porque una gran parte de los mandatarios o responsables vigentes de las desgracias y desgraciados comportamientos y acontecimientos actuales ha salido de las urnas, de esas cajitas donde uno dice quién quiere que gobierne y administre las normas de convivencia. Es decir, ha salido de la responsabilidad colectiva. Con lo cual, se deduce fácilmente que hay muchas personas que han decidido que ese es un buen camino a seguir, o por lo menos, eso pensaron en su momento.

Y yo me pregunto: ¿qué kit proponemos ante el panorama de hoy? ¿Qué herramientas requerimos cada día para sobrevivir ante todo lo que vemos, oímos, que no es más que el reflejo de lo que sucede diariamente aquí y en el exterior? Es un estado de emergencia extremo, y no sabemos, por lo menos muchos, cómo afrontarlo, ni qué necesitamos, para no caer en el desánimo, la demencia, la desafección política, y, en definitiva, la desafección por el otro. ¿Hay kit para afrontar todo esto? Ignoro cuál es el protocolo a seguir en estas circunstancias, y que valga para la ciudadanía, así, en general, claro.

¿Qué hacer ante las muestras habituales de desprecio y falta de respeto entre los propios dirigentes, sin ir más lejos? Son ellos los que marcan el camino a seguir. La culpa de todo no la tiene 'internet', como se dice comúnmente. Es como si eso que llamamos 'redes sociales' fuera un ente maligno extraterrestre que ha aterrizado en el globo terráqueo para buscar nuestra destrucción. No deberíamos desviar la atención tanto hacia el otro. El respeto, algo tan básico, es nuestra responsabilidad. Pero, sin duda, las personas que tienen una exposición continua ante el resto marcan una vía indiscutible, y son sus actos y sentencias las guías de lo que es aceptable o no en nuestras relaciones y comportamientos. Necesitamos urgentemente una bolsa equipada con herramientas que nos ayuden a seguir confiando mutuamente. Que nos sean útiles para poder revertir la destrucción del otro, la falta de derechos según seas hombre, mujer, blanco, negro, o, en una gran parte de los casos, según tu cuenta corriente.

Creo que una herramienta indispensable es que tengamos el arrojo de parar la falta de respeto, de cualquier índole, que se produzca delante de nuestras narices, así, de cerca. Ahora bien, me temo que el botiquín de utensilios que necesitamos para esta tarea va a tener que durar más de tres días...