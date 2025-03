Comenta Compartir

¡Trabajo! ¡Cómo suena! Agobiante, duro, pereza... pero manda narices la suerte que tenemos muchos de tener nuestro trabajo. Soy una afortunada –ya digo que ... sí–, de las privilegiadas que nos sentimos queridas, valoradas y lo hacemos muy a gusto. Todos los días no son buenos, ni mucho menos, pero la balanza tira hacia lo positivo y eso me hace feliz. En estos días en los que solo oímos cosas malas (guerras, tristezas...), vamos a darle la vuelta y disfrutar de los momentos, de esa conversación, de esa mirada de cariño, de ese «gracias, qué rico todo» o «que pases un buen día». Lo dicho, a dejar de quejarnos por todo y a valorar lo bueno, que muchas veces no lo vemos.

