Comenta Compartir

Hace una semana perdí a mi madre. Fueron seis meses de dura batalla contra un cáncer, que al final ganó. Estos meses me han surgido ... un montón de preguntas. Mi madre no quería morir. Muchos dicen, decimos, que no tenemos miedo a la muerte, pero cuando te toca, sí se tiene miedo. ¿Cómo consuelas a una persona que sabe que se va a morir? ¿Qué le puedes decir? ¡Nada! Creo que es imposible consolar, meterte en su cabeza, cuando sabe que le quedan meses, días... Me faltaban respuestas que darle, me faltaban consuelos que le aliviaran, me faltaba aire cuando la veía tan pensativa. Creo que nunca se está preparado; nos falta aprendizaje para ayudar a una persona que sabe que se muere. Mi único consuelo es que estuvimos con ella todo el proceso hasta que se fue y le dijimos mil veces «te quiero». Te quiero, ama.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión