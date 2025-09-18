Morir de pena
Elena Domínguez Vega
San Sebastián
Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:37
No quiero morirme antes que mi padre. Sonará fuerte, pero es así. Y no porque quiera vivir hasta el infinito, sino por el gran daño ... y pena que le iba a crear si esto sucediera. No quiero que suene a egoísmo, es una realidad. No tiene que haber en el mundo dolor más grande que el de perder un hijo. Todos conocemos a padres que han perdido a sus hijos; sufren porque nunca logran superarlo. No entienden por qué la vida se ha llevado a sus hijos antes que a ellos y por qué se ha roto esa ley que marca el tiempo de vida.
