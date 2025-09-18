Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Morir de pena

Elena Domínguez Vega

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:37

No quiero morirme antes que mi padre. Sonará fuerte, pero es así. Y no porque quiera vivir hasta el infinito, sino por el gran daño ... y pena que le iba a crear si esto sucediera. No quiero que suene a egoísmo, es una realidad. No tiene que haber en el mundo dolor más grande que el de perder un hijo. Todos conocemos a padres que han perdido a sus hijos; sufren porque nunca logran superarlo. No entienden por qué la vida se ha llevado a sus hijos antes que a ellos y por qué se ha roto esa ley que marca el tiempo de vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  4. 4 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  7. 7 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Morir de pena