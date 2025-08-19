Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Jubilación

Elena Domínguez Vega

Donostia

Martes, 19 de agosto 2025, 06:06

Me queda mucho para disfrutar de una merecida jubilación. Pero, ¿cómo tiene que ser esa sensación, pasar de levantarte para ir a trabajar a no ... poner el despertador? Después de tantos horarios y quebraderos de cabeza, llega otro, ¿qué hago con tanto tiempo libre? Me voy apuntar a esto o a aquello. ¡Hacer lo que quiera! Pero a veces sucede lo contrario y nos toca volvernos cuidadoras porque 'no trabajamos', o ama de casa a jornada completa o caemos en un bajón de no saber qué hacer con tanto tiempo libre. La solución: disfrutar, disfrutar y disfrutar. Haced lo que habéis soñado, daos ese regalo. Esa es la meta después de tantos años, ese es el premio a tanto esfuerzo. Os lo habéis ganado.

