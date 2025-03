Gente diferente

Comenta Compartir

Los que trabajamos de cara al público tenemos, por así decirlo, un conocimiento especial de la gente. Es difícil y muchas veces duro, pero también ... es gratificante. Y una oportunidad para tratar amablemente al que tratan mal, hablar al que se siente solo, mirar con cariño al que no lo recibe... Todavía y después de veinticinco años de profesión me sigo sorprendiendo de lo que se esconde detrás de las personas. Hay mucha necesidad de atención y cariño, y realmente no cuesta nada una sonrisa, un amable buenos días... No juzguemos, demos una oportunidad; puede que nos sorprendan y seguramente para bien.

