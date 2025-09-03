Vuelta de vacaciones
ELENA DOMÍNGUEZ VEGA DONOSTIA
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:41
Por mucho que nos guste nuestro trabajo y reencontrarnos con los compañeros, la vuelta de vacaciones se hace muy dura. No tener horarios, comer tranquilamente, ... no tener prisa para pensar qué voy hacer hoy... disponer de todo el tiempo para disfrutar. ¡Eso sí es suerte! Como siempre, no vemos más que nuestro ombligo y no pensamos en los que no han tenido la fortuna de contar con vacaciones. Alegrémonos de haber disfrutado. Veamos lo positivo: ya queda menos para las próximas.
