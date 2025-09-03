Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vuelta de vacaciones

ELENA DOMÍNGUEZ VEGA DONOSTIA

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:41

Por mucho que nos guste nuestro trabajo y reencontrarnos con los compañeros, la vuelta de vacaciones se hace muy dura. No tener horarios, comer tranquilamente, ... no tener prisa para pensar qué voy hacer hoy... disponer de todo el tiempo para disfrutar. ¡Eso sí es suerte! Como siempre, no vemos más que nuestro ombligo y no pensamos en los que no han tenido la fortuna de contar con vacaciones. Alegrémonos de haber disfrutado. Veamos lo positivo: ya queda menos para las próximas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  4. 4

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  5. 5

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  6. 6 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  7. 7 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  8. 8

    El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI
  9. 9

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  10. 10

    Gipuzkoa destruye en agosto casi todo el empleo creado en 2025 y pierde 6.300 afiliados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vuelta de vacaciones