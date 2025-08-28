Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Contradicciones

Elena Domínguez Vega

Donostia

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:01

Una amiga me comentó esta frase que decía su madre: «Uno tiene que saber vivir con sus propias contradicciones». Decimos, criticamos una cosa con vehemencia, ... rabia, e inexplicablemente a veces no evitamos hacer eso que hemos criticado. ¿Será el destino? ¿Será la casualidad? ¿Será el momento que te obliga? Nunca sabes lo que harás en el futuro. Tus ideas, tu situación, tu vida pueden cambiar. Creo que nunca nos conocemos realmente, por mucho que creamos saber cómo somos y nos sintamos seguros de nosotros mismos. Nos tenemos que perdonar. Tenemos que saber vivir con nuestra contradicción, con nuestro pecado, por decirlo de alguna manera. No somos perfectos y nos podemos equivocar. La vida es como es y hay que saber llevarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  6. 6 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  7. 7

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  8. 8 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  9. 9

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Contradicciones