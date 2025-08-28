Contradicciones
Elena Domínguez Vega
Donostia
Jueves, 28 de agosto 2025, 06:01
Una amiga me comentó esta frase que decía su madre: «Uno tiene que saber vivir con sus propias contradicciones». Decimos, criticamos una cosa con vehemencia, ... rabia, e inexplicablemente a veces no evitamos hacer eso que hemos criticado. ¿Será el destino? ¿Será la casualidad? ¿Será el momento que te obliga? Nunca sabes lo que harás en el futuro. Tus ideas, tu situación, tu vida pueden cambiar. Creo que nunca nos conocemos realmente, por mucho que creamos saber cómo somos y nos sintamos seguros de nosotros mismos. Nos tenemos que perdonar. Tenemos que saber vivir con nuestra contradicción, con nuestro pecado, por decirlo de alguna manera. No somos perfectos y nos podemos equivocar. La vida es como es y hay que saber llevarla.
