«Hola, ama. ¿Qué tal estás hoy?». Su mirada lo dice todo. Ves en el reflejo de sus ojos extrañeza, duda, vacío... realmente no sabe quién eres. Qué duro, para ella en su vacío y para ti que no te recuerda. Te ha besado, amado, cuidado, y ahora... nada, eres un personaje en su cabeza. Te ve, pero la indiferencia es total. Tanto amor perdido, tanta charla olvidada, tantos consejos, tantos secretos, tanto convertido en nada. Qué enfermedad tan dura. Por lo que supone mentalmente para ambas partes y por lo que nos toca en el corazón. Menos mal que tú tienes todo dentro, su cariño, sus besos, abrazos. No está olvidado, la enfermedad no ha ganado.