Per PAS
Elena Domínguez
Irun
Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:18
En el mundo que vivimos hay todo tipo de gente, y a cada cual más diferente. Pero algunos estamos marcados por una sensibilidad desproporcionada. Se llama PAS (Persona con Alta Sensibilidad). Entre otros aspectos, y teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, no podemos ver imágenes de sufrimiento, no podemos ver peleas, se nos quedan en la retina imágenes duras que nos marcan y que nos vienen de vez en cuando y nos estremecen. Estamos rodeados de vídeos en internet, por WhatsApp, YouTube... Es un sinvivir y con tanta guerra que no cesa, con tanta búsqueda de audiencias creando noticias impactantes o con tanta falta de humanidad, la verdad, las PAS lo pasamos realmente mal.
