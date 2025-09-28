Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Cartas al director

Per PAS

Elena Domínguez

Irun

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:18

En el mundo que vivimos hay todo tipo de gente, y a cada cual más diferente. Pero algunos estamos marcados por una sensibilidad desproporcionada. Se llama PAS (Persona con Alta Sensibilidad). Entre otros aspectos, y teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, no podemos ver imágenes de sufrimiento, no podemos ver peleas, se nos quedan en la retina imágenes duras que nos marcan y que nos vienen de vez en cuando y nos estremecen. Estamos rodeados de vídeos en internet, por WhatsApp, YouTube... Es un sinvivir y con tanta guerra que no cesa, con tanta búsqueda de audiencias creando noticias impactantes o con tanta falta de humanidad, la verdad, las PAS lo pasamos realmente mal.

