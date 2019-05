Elecciones y abstención

Son las 9.06, Estoy leyendo en este diario DV los resultados de las votaciones de ayer. Yo voto al PNV y mi amigo más cercano a EH Bildu. Ayer el PNV obtuvo 4.295 votos; Bildu 4.000 (es poca la diferencia); pero si reflexionamos un poco vemos que el censo es de 17.347 y votaron en total 11.315, el resto 6.032 me lo asumo yo porque en EH Bildu votan todos; luego el que no vota, por pura lógica, es del PNV. Así es que, Javi, me sumo los 6.032 votos y me quedo con cerca los 11.000. Mañana martes en el txikiteo lo discutiremos.