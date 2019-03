Ellas -que el otro día pintaron las calles de color morado en más aún que las iglesias de viejos tiempos preconciliares por Semana Santa- desbordaron tanta alegría y tanto contento que su inundación nos contagiara y anegara a los de la acera de enfrente si no fuera que éstos no estuviésemos ya contaminados de su eufórico respiro, que así es la ósmosis entre amores complementarios, más aún si nosotros no nos olvidamos -que nunca nos olvidaremos si de verdad sentimos- de aquel recitar de unos versos del poema en forma de epístola como recibo de esquela de Don Juan de un tal Santos Chocano (1875-1934), poeta peruano de agitada y muy aventurada vida, donde se subraya que «una mujer me tuvo en sus entrañas;/ Y de fortuna tal enamorado,/ Si una mujer me hiere en el costado,/ yo la sangre le doy que otra me ha dado», que en éstas termina el eupneico respirar a todo pulmón de hondas ilusiones y soñaciones, un día de días que ya institucionalmente queda colgado del calendario oficial, cada año a más gloria, más resplandor, más lucimiento en barajar sobre la mesa naipes de justicia se supone o se cree, como así sucederá, rueda que rueden los años.

El espejo

El otro día (que no fue el 8-M precisamente, que, de serlo supongo que pudo haber pasado igualmente, ¿por qué no?) pude encontrarme con esa sorpresa que quizás no debiera ser tanta, de que al bajar del autobús, una señora de unos sesenta años, me tendió gentil y generosamente su mano para que el trauma de toma de tierra me ocasionase menos molestias. ¡Muchas, muchísimas gracias!

Fue en ella un gesto natural de persona que sabe ver lo que se ve sin duda alguna, y a actuar en consecuencia según los dictados de su educación y de su cordialidad y dirigido a otra que, quizás no está tan acostumbrada a verse tal como es, es decir, hacia alguien que vive su vida olvidándose de que los calendarios se hacen para cumplir sus fechas, que cada una de éstas va puntuando en un sublime reloj que solamente lo ven los que a verlo se avienen, que cada movimiento de la saeta en su cuadrante es una perforación, mínima o no tanta, de nuestra situación física o moral; que el tobogán a recorrer es más o menos largo pero siempre está en muy pronunciada pendiente a partir del descendimiento iniciado allá en las alturas a donde un tiempo pasado subíamos eufóricos; con bolsa de oxígeno incluida por supuesto pues, si no, la atmósfera que nos circundara pudiera herirnos hasta la congoja del agobio; la respiración en aprietos cuando, en el momento más delicado nos sintiéramos alelados; la manta y mantra de esa agoniosa respiración haciendo crujir el pecho y sin poder soportar el peso de la cabeza en la cuña del cuello; y bajamos ahora alicaídos, vencidos por nuestro imposible acomodo al choque de la desgracia y nuestra fragilidad nos apoca. Y nos damos cuenta, por muy horros o ceporros que seamos, que lo que ha ocurrido es que esa mano cálida, aromada, singularmente cariñosa, lo que ha hecho, al mismo tiempo que agraciarnos con su ayuda, ha sido mostrarnos un espejo, el de nuestra situación actual (que no sé bien si es mejor o peor que cada uno se asome a verse en él), un espejo del que quizás hayamos huido en el cuarto de baño porque ese otro yo que está mirándome desde el otro lado del cristal, usa de una crueldad tan lasciva, sus belfos más que insinuando su gesto de burla, haciéndonos recordar, sin duda, a Narciso mirándose en la fuente y bajo la maldición de enamorarse de sí mismo, bien entrañado en el lorquiano poema que si de comenzar se comienza, nos encontramos con «

«Narciso./ Tu olor./ Y el fondo del río». Y, si a su final nos remitimos, que «Narciso/ mi dolor/ y mi dolor mismo», esencia sin duda ese dolor de la fragancia trágica de los años que en ese espejo se reflejan, los ojos como nublados de ver tanto y para nada, las arrugas marcadas con cierta saña no se sabe bien si de envidia o por maldad ínsita de quien acremente jugó con nuestra efigie, con la vida entera con los episodios más sobresalientes aflorando a la manera como ese orfebre de la tortura ha ido diseñando su modelo, un reverencial recuerdo a aquellas páginas inolvidables de Wilde recreándose ante su pintura desarbolada de Dorian Grey, que es donde al final, todos paramos.

La mozuela

El otro día también -uno de los más de treinta y tres mil que he visto alborear en mi vida- en la real calle (que algunos la llaman también 'la p… calle', así con sólo la letra 'p' seguida de unos pocos puntos suspensivos) a la que tanto tememos los viejunos, es decir, un ogro en cada esquina, el animal insólito sobre dos ruedas y con el manillar dispuesto a varearnos el ya entorpecido sistema de las cervicales que se niegan al giro y se nos craquean al empeño de saber con qué monstruo nos hemos de haber, diviso como bajo nubes de ensueño, a una mozuela (palabra de reminiscencia lorquiana también sin duda pero no necesariamente ni mucho menos en su sentido más asendereable dadas sus coordenadas), que se trata de una mujer en solfa, la tableta al oído, los ojos vagamente perdidos en no se sabe qué azules que hacen acto de presencia al refregar de ojos, todo un errático errar que ni hace preguntar si en el mismo mundo, ¡claro que no!, vivimos.